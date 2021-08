Aída Martínez usó sus redes sociales para arremeter contra Magaly Medina tras la entrevista con Michela Elías donde la conductora confesó que fue diagnosticada con depresión a los 21 años

Al respecto, Aída Martínez indicó que Magaly Medina es hipócrita e ignorante por no practicar lo que predica pues, según menciona la modelo, la pelirroja la destruyó cuando ella tenía depresión postparto.

“Así que tratas de ignorantes a las personas que no entienden de depresión, entonces tú eres una. No eres ignorante, eres hipócrita, la más hipócrita de la TV. Parece que tú solo puedes elegir a quien sí le da depresión. Cuando yo conté que estaba teniendo una depresión postparto, tú no me apoyaste, solo te burlaste de mí y me denigraste. Crees que tienes el poder de decidir quien está bien y quien mal”, dijo Aída.

Aída Martínez llama ignorante e hipócrita a Magaly Medina (Video: Instagram)

Asimismo, Aída Martínez usó frases de grueso calibre para indicar que Magaly Medina la criticó duramente luego de que ella dio a luz, hecho que considera que no va a de acorde con el mensaje que ahora envía la conductora.

“A mí me hizo m..., esta mujer. Qué bestia todo lo que hace para hacer rating”, añadió Aída Martínez a su pronunciamiento en redes sociales.

MAGALY HACE FUERTE REVELACIÓN:

Tras entablar una conversación con Michela Elías, quien se encuentra luchando contra la depresión, la conductora de TV, Magaly Medina, se animó a contar que ella también es una persona depresiva y que fue diagnosticada cuando tenía 21 años.

“He sido depresiva toda mi vida, desde los 21 años que fui diagnosticada como depresiva. He luchado contra la depresión toda mi vida. Mi gran salvación para mí ha sido siempre mi trabajo”, confesó la presentadora de “Magaly TV, la firme”.