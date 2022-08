Aída Martínez, luciendo orgullosa su camiseta del Melgar, recibió a Trome en su cebichería Al. Amar, su nuevo bebé, ubicada en calle Bolívar, Arequipa. Entre pescado fresco, limones y ajíes, contó que lloró con el pase a semifinales del equipo de sus amores.

Aída Martínez inaugura su cevichería en Arequipa y cuenta detalles a Trome (Video: Carla Chevez)

Aída, ¿cómo nació la idea de este negocio?

Bueno, era un sueño que tenía hace tiempo y quería sacarlo en Lima, pero se presentó la oportunidad de abrirlo aquí, en mi tierra, y más aquí que por ser sierra es bastante difícil encontrar una cebichería, pero me he encargado de conseguir el pescado fresquito que traigo de Mollendo desde las 4 de la madrugada.

¿Y cuál es la razón del nombre Al. Amar?

Porque está relacionado con el amor, con el mar y mi nombre. Estoy emocionada, tengo de inaugurada recién, yo no, el local, porque yo tengo como inaugurada unos veinte años, hemos abierto hace un mes. Muchos de los platos que están en la carta son ideas mías, obviamente con la ayuda de mi chef Max Talavera. Quienes me siguen en mis redes saben que me encanta la cocina y que hago buenos potajes.

Has creado un cebiche para el equipo de tus amores Melgar, ¿te emocionaste con el triunfo por penales?

Claro, no pude ver el partido en el local, pero sí en casa y me emocioné, lloré con la hazaña de Carlos Cáceda al atajar esos penales. Quiero invitar a todos los futbolistas del Melgar a que vengan a celebrar aquí gratis y al público que llegue con su camiseta hay una promoción de descuento del 20 % en toda la carta, tengo 32 años y yo les recomiendo este cebiche Al. Amar, que está hecho con una crema de rocoto y yo misma atiendo las mesas con mi personal.

Vienes acá y estás en Lima, ¿cómo te organizas?

Me quedo dos semanas aquí y dos en Lima, lo único fregado de todo esto es que los pasajes en avión han subido, ni que me fuera a Miami, pero tengo que estar con mi nuevo bebé.

Aída Martínez invita a los jugadores del Melgar a su nuevo restaurante. Foto: César Bueno

¿Y tu esposo va a venir contigo?

Sí, vino cuando abrimos, él ahora tiene su negocio en Lima, así que trabaja por allá y yo acá.

¿No hay problema por la distancia?

No, porque al final terminamos encontrándonos, pero todos los días hablamos por teléfono, hacemos videollamada, él ha sido maestro de obras aquí y le agradezco mucho.

¿Cuánto tiempo tienen de casados?

De casados dos años y de pareja ya vamos a cumplir siete, uy, qué loco.

¿Y agrandarán la familia?

Sí, tengo planeado embarazarme en diciembre, ya tengo 32 años y no quiero esperar mucho tiempo.

Pero ahora también se congelan los óvulos...

No, pues, hermana, a la antigua nomás, el pan sale fresquito de casa, ja, ja, ja.