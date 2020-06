A través de su cuenta de Instagram, Aída Martínez explotó contra aquellos medios que censuraron sus pechos, hecho que le molestó tremendamente pues señala que desde pequeña vivió acomplejada y fue víctima de bullying.

Resulta que Aída Martínez indicó que algunos medios de comunicación pusieron un filtro sobre sus pechos a manera de censura, pese a que no mostraba nada explicito.

“Me he dado cuenta de que toda la prensa escrita han puesto un mosaico en mis tetas como si fuera un arma blanca, como si fuera un miembro viril real. ¿Qué tienen en contra de mis pechos? ¿En qué les afecta mis pechos? ¡Así soy!”, dijo Aída Martínez, muy molesta.

La modelo relató además que, cuando era pequeña, muchos la molestaban por el tamaño de sus pechos y que, ahora que está empoderada, puede lucirlos sin ningún tipo de complejos.

“Por años he sido buleada, he vivido acomplejada me han destruido terriblemente, me han puesto apodos. Hasta hace unos años atrás no podía mostrar mis pechos porque pensaba que estaba mal y ahora que por fin puedo hacerlo, lo primero que hacen es poner mosaico como si fuera un delito”, agregó.

