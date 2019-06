Esta es la pregunta 21 sobre Katy García que Aída Martínez no contestó en el sillón rojo | VIDEO

Aída Martínez no se salvó de la última pregunta. La modelo y corredora de motos se enfrentó a la última pregunta del cuestionario de El Valor de la Verdad que no llegó a escuchar el último sábado. E involucra a la recordada 'Toñita del Rímac', Katy García.

Aída Martínez decidió retirarse en la pregunta 20 y no sabía de qué trataba la pregunta 21 de El Valor de la Verdad. Durante el programa de 'Mujeres al Mando' se la formularon para terminar con el misterio: "¿Extrañas a Katy García?"

"Están reviviendo cosas que...nada que ver. Ya fue. Tema del pasado ya quedó ahí. No recuerdo que me la hayan hecho dentro de las 100 preguntas. Ha pasado tan rápido que no le he tomado tanta importancia", declaró Aída Martínez.

Aída Martínez sobre Katy García

La corredora de motos minimizó la pregunta sobre Katy García y le pareció hasta ridículo que se la hayan formulado. Aída Martínez indicó que ella ya cambió y es otra después de 10 años.

"No, obvio que no. Estamos hablando de un tema de... 10 años atrás. No se pasen. Es como que me pregunten, "¿Extrañas a Julián Legaspi?" Es algo totalmente ridículo. Estamos hablando de una Aída de hace 10 años", finalizó Aída Martínez.

En el 2013, la modelo contó que tuvo una noche loca con Katy García, el mismo día que Lucho Cuéllar se orinó en la cama de la 'Toñita'. Incluso, Aída Martínez se animó a decir que había sentido algo más.