Aída Martínez: "Laura Borlini no es una señora educada, me parece una persona sin educación"

¡Se fue con todo! La arequipeñaAída Martínez arremetió en contra de la conductora de ‘¡En exclusiva!’, Laura Borlini, y la calificó de soberbia, desinformada, altanera, maleducada y doble moral.



Laura Borlini aseguró que jamás te vetó en su programa, ¿ya fumaron la ‘pipa de la paz’?

¿La pipa de la paz? ¡Jamás! Nunca sería amiga de ella, ni nada por el estilo. Me parece una persona doble moral y jamás se disculpó conmigo.



¿Solo esperabas unas disculpas sinceras?

Exacto. Solo eso y no que se disfrace en el bajo argumento de: ‘Ay, soy madre, nunca estuve metida en un problema’. No por ser madre es más mujer que yo.



¿Qué fue lo que te molestó?

No busqué pelea, solo quería que me tratara con respeto. Tengo dos carreras, me olvidé de decirle que he campeonado en su país, Argentina, con las motos, soy empresaria y también una modelo conocida. Es una mujer soberbia.



En televisión no hay tiempo para mencionar los galardones...

Dijo que había estado con uno y con otro, y ella puso palabras que yo jamás dije. No sé si sea periodista, pero es una persona totalmente desinformada y nunca me saludó ni siquiera detrás de cámaras. No considero que sea una señora educada, sino todo lo contrario, me parece una persona sin educación.



(Frank López)