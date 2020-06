A través de su cuenta de Instagram, Aída Martínez tuvo que salir a responder a todos aquellos usuarios que le preguntaban cuánto cobraba por realizar shows privados por Zoom, algo que, según afirma, no está realizando.

Según su testimonio, Aída Martínez explica que los únicos shows que realiza son en compañía de su amiga Xoana González vía Facebook para un selecto grupo de suscriptores.

Asimismo, negó que realice shows íntimos vía Zoom, debido a las constantes interrogantes que le llegaron vía redes sociales, algo que le incomodó mucho.

"Chicos, están súper desinformados. No sé de dónde han sacado que yo estoy haciendo shows privados por zoom. La gente me escriben por inbox y me dicen cuánto cobro por un show. Quiero aclarar que el único show que realizó es a través de un grupo privado de Facebook. Pero antes hay que suscribirse. Y no es para una sola persona, sino para un grupo que paga por verme con Xoana González en lencería”, indicó la modelo.

MOLESTA POR CENSURA

A través de su cuenta de Instagram, Aída Martínez explotó contra aquellos medios que censuraron sus pechos, hecho que le molestó tremendamente pues señala que desde pequeña vivió acomplejada y fue víctima de bullying.

Resulta que Aída Martínez indicó que algunos medios de comunicación pusieron un filtro sobre sus pechos a manera de censura, pese a que no mostraba nada explicito.

“Me he dado cuenta de que toda la prensa escrita han puesto un mosaico en mis tetas como si fuera un arma blanca, como si fuera un miembro viril real. ¿Qué tienen en contra de mis pechos? ¿En qué les afecta mis pechos? ¡Así soy!”, dijo Aída Martínez, muy molesta.