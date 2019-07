Aída Martínez le recomendó a Sheyla Rojas cuidar su imagen | FOTOS

Luego que el programa de Magaly Medina difundiera imágenes de Fidelio Cavalli -el millonario libanés que ya sería la pareja de Sheyla Rojas- besando a una mujer un día antes del arribo de la popular ‘Shey Shey’ a Ibiza (España), la modelo Aída Martínez le aconsejó a la conductora de ‘Estás en todas’ que cuide su imagen porque es tomada como ejemplo por miles de jovencitas que la admiran.

“Él tiene ese tipo de perfil: polígamo. La gente del medio oriente tiene costumbres diferentes a las de nosotros. Para ellos la poligamia es normal y tienen muchas mujeres”, aseguró la arequipeña.

Suponemos que Sheyla es consciente de eso...

Eso quiere decir que Sheyla, de alguna u otra manera, habrá aceptado las reglas de Fidelio, que esté con ella y que tenga otras mujeres más. Yo que ella, me cuidaría muchísimo. Ella no es tonta, sabe para qué está ahí.

¿Te sorprendió que haya subido fotos con él?

Ella ahora está viviendo su propio ‘cuento de hadas’… pero como dicen por ahí, tú puedes picar muy alto, pero la caída puede ser muy fuerte.

¿Qué consejo le darías?

Yo no tengo ningún afán de atacarla. Ella es una mujer soltera y puede hacer con su vida y con su cuerpo lo que se le pegue en gana. No la voy a juzgar porque no soy madre, ni quiero hacerla sentir mal o que deje su alocada vida.

Pero muchas jovencitas la siguen...

Ella es un ejemplo para muchas jovencitas en el Perú y hace ver que lo que está haciendo es normal, y para el tipo de pensamiento que tenemos en nuestro país, no es normal, no está bien lo que está haciendo.

VA DE ‘REGALONA’



Por su parte, Magaly Medina dijo que Sheyla está descarriada, se cree la novia de Fidelio y va de ‘regalona’.

“Sheyla piensa que en Instagram va a encontrar el amor de su vida, millonario, con yate, con jet privado, y que la llene de los lujos que siempre ha aspirado, así no es hijita... ella llegó (a Perú) y le puso ( en su Instagram) ‘Te extraño también’, pero él (Fidelio) en qué momento ha dicho que la extraña. Ella va de regalona, cree que tiene un romance, que son novios. Porque han estado en un par de fiestas en Europa y le ha tomado fotos a cada rato cree que es la novia oficial de este chofer del jeque”, señaló. (F. López)