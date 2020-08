Aída Martínez salió al frente ante las críticas de Magaly Medina y en un monólogo en sus redes sociales se pronunció sobre sus viajes y su próximo matrimonio con Adolfo Carrasco, sin embargo, lo hice profiriendo palabras soeces y lisuras contra la conocida periodista.

“He visto el personaje miserable, muy desinformado de Magaly Medina acerca de mi matrimonio: ¿Quién es Adolfo Carrasco? ¿Quién es Aída Martinez? ¿A qué se dedica? ¿Qué caraj.. les importa eso? El reportaje de Magaly es en son de cagar... Para hacernos quedar como una pareja de perdedores”, dijo la characata.

Pero todo no quedó ahí, Aída calificó el reportaje emitido en Magaly Medina como un ‘reportaje de mier...” y la retó a continuar haciendo este tipo de ‘informes porque ella continuará siendo feliz'.

Aída afirmó que tiene un marido que la respeta y ‘que no le pone los cachos', además, cuestionó si la periodista realmente es feliz. Sobre su viaje a Indonesia y a otras localidades, la modelo afirmó que se hospedó en un hotel de 4 dólares y que ‘es mochileraza'. “¿Cómo genera dinero? A ti que ch.. te importa”, agregó.

AÍDA MARTÍNEZ CUÍDA SU RELACIÓN

También se pronunció sobre su futuro esposo Adolfo Carrasco. “Es un exitoso empresario que yo sé que cuando me pase algo, él es el único que me va a dar absolutamente todo, siquiera investiga cuánto paga una marca de talla mundial a un piloto aquí en Perú, cuánto sacas en el mejor taller de motos aquí en Lima”, añadió.

Finalmente Aída Martínez contó que viajó con su novio y si no se mostró en fotos y videos, es porque ella cuida su relación. “Lo único que tiene que saber la gente es lo bien que le va, no tiene que saber de qué manera generamos dinero, eso no lo pasas (Magaly), pero eso no te conviene pasar porque te gusta hacerme quedar como si fuera una p...”, finalizó.

Aída Martínez utilizó sus redes sociales para comentar reportaje de Magaly Medina. (Magaly TV/ATV)

MIRA ESTOS VIDEOS:

Magaly Medina le responde a Patty Wong - TROME

Paolo Guerrero y su genial pase de taco que terminó en gol de Internacional ante Santos (Esportivo)

TAMBIÉN LEE:

México rompe la barrera del medio millón de casos de coronavirus

Premios Juventud 2020: el look de los famosos en tiempos de pandemia

Actividades para celebrar el ‘Día del Niño’: Centros comerciales ofrecerán juegos, shows y sorteos virtuales | FOTOS