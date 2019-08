Aída Martínez lució anillo de compromiso, pero dijo que "para el mundo está soltera" 

La modelo Aída Martínez no confirmó el fin de su relación sentimental con su novio Adolfo Carrasco, con quien se había comprometido y planeaba casarse el próximo año, tras un largo romance.



Aída, se te ha visto haciendo una sesión de fotos y luciendo un anillo de compromiso...

Tengo un anillo pero lo uso en la mano derecha, es de compromiso, pero por un tema personal lo he cambiado de mano.



Entonces, ¿cuál es tu situación sentimental actual?

Para el mundo estoy soltera, pero por ahora prefiero llevar mi vida íntima y personal bajo siete llaves. En algún momento, cuando me he expuesto mucho, no ha ido tan bien y quiero cuidar un poco esta etapa de mi vida.