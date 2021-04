Aída Martínez sobre Magaly Medina: “Yo no me voy a burlar de la desgracia ajena, a diferencia de ella”

Aída Martínez rompió su silencio ante la oleada de comentarios que recibió tras la separación de Magaly Medina con su notario Alfredo Zambrano. La flamante mamita indicó que, a diferencia de la ‘Urraca’, ella no se burlará de la desgracia ajena.

La noche del martes, un día antes de su cumpleaños, la periodista comunicó que su matrimonio con Alfredo Zambrano había llegado a su final, el tercero en su vida.

Al respecto, Aída Martínez indicó que no se ‘mofará' de lo que le viene sucediendo a Magaly Medina, pero precisó que sí cree en el karma.

“Hoy me desperté y había un montón de mensajes que decían: ‘Aída, se te hizo justicia’, ‘El karma existe’, ‘La dejaron a la señora Magaly’, ‘todas las lágrimas que te ha sacado’. A diferencia de ella, no me voy a mofar ni burlar de su separación y no haré una fiesta de eso, porque, yo imagino, que debe ser muy doloroso lo que ella está pasando. La separación o divorcio es una de las cosas más feas que le puede pasar a alguien. No me voy a mofar de la desgracia ajena. Sí creo en el karma, todo da vueltas, todo regresa pero no voy a hacer fiesta de lo que ella está viviendo”, dijo Aida Martínez.

Como se recuerda, en reiteradas oportunidades, Aída Martínez y Magaly Medina se han enfrentado e incluso la modelo la acusó de burlarse de ella, de su esposo y hasta de su hija.

MAGALY VOLÓ A MIAMI

Tras anunciar su separación del notario Alfredo Zambrano, Magaly Medina viajó a Miami para continuar con sus actividades pendiente y por qué no, despejar su mente tras el duro momento que viene afrontando en el aspecto personal.

A través de sus redes sociales, Magaly Medina compartió un video en el que muestra la paradisiaca vista que tiene desde el lugar donde se viene hospedando en Miami.

