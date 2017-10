Aída Martínez sorprende a sus seguidores y publica video donde aparece sin una gota de maquillaje [VIDEO]

La modelo Aída Martínez publicó un video en Instagram que da que hablar. En la grabación, la arequipeña aparece sin una gota de maquillaje y habla sobre un local donde realizan depilaciones. Hasta el momento, la publicación tiene 15,430 reproducciones.



Los seguidores de Aída Martínez están sorprendidos porque usualmente siempre ven a la modelo maquillada. La joven arequipeña respondió alguna de las críticas que le hicieron con bastante estilo.



Incluso, un usuario le pidió que se quite los lunares. Aída Martínez le dijo al usuario que ella se amaba como es. "¿Estas loco ? Yo no me hago tonterías para perder mi IDENTIDAD; así soy y me amo ", respondió la modelo.



Últimamente no se ve mucho a Aída Martínez en programas de espectáculos. Se especula que la modelo se ausenta de este tipo de espacios televisivos debido a la relación que tiene con el piloto Adolfo Carrasco.



La modelo Aída Martínez comparte amor por las motos con Adolfo Carrasco. La relación entre ambos empezó en marzo de este año. Aunque han tenido sus altos y bajos, la pareja está más unida que nunca.

#elvellonoesbello los mejores en depilación láser @dpilite Una publicación compartida de AIDA MARTINEZ DE PINILLOS (@aidaariela) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 5:02 PDT