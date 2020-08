A un día de pasar a la fila de las casadas junto a su novio, el empresario Adolfo Carrasco, la modelo Aída Martínez dijo que su pareja es un hombre exitoso, trabajador, la ama y respeta.

“Jamás publico fotos con mi novio porque el amor se guarda y se cuida, pero también porque hay gente muy mala y envidiosa. Admiro a Adolfo por la persona que es, un exitoso empresario, y sé que si me pasa algo, él va a ser el único que me dé absolutamente todo”, dijo la modelo.

“Lo tengo todo en esta vida, un novio espectacular, trabajador, que me respeta y no me pone los cuernos. No sufro de problemas mentales, ni tomo pastillas ni nada de esas cosas, y tengo todo lo que necesito para ser feliz”, afirmó Aída Martínez, quien mañana dará el sí en una boda civil y con un grupo bastante reducido de amigos.

Aída Martínez utilizó sus redes sociales para comentar reportaje de Magaly Medina. (Magaly TV/ATV)

Responde a ‘Urraca’

De otro lado, arremetió contra Magaly Medina, luego de que en su programa ‘Magaly TV: La firme’ cuestionaran los lujosos viajes que se daba la arequipeña.

“He visto un reportaje miserable y muy desinformado, para variar, de la señora Magaly Medina. Han dicho que he hecho 7 viajes entre el año pasado y este año. Las veces que he viajado ha sido con mi novio. ¿Cómo lo hago o de dónde saco dinero? Qué les importa. Solo sacan lo peor de alguien, porque a eso se dedica la señora. Lo más gracioso es que ella es una de las mujeres que más viaja, que tiene puro oro, que tiene una casa grande. La felicito porque es una mujer que ha salido de cero y hace lo que quiere, pero a costa de hacer m.... a gente como yo”, precisó.

