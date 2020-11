MUY ENOJADA. Aída Martínez se encuentra muy afectada con el reportaje sobre la intervención policial a la boda de Olinda Castañeda. Al respecto, la modelo precisó que fueron periodistas de espectáculos quienes llamaron a la Policía para interrumpir la boda de su colega con la finalidad de tener rating.

“Estas palabras van para mi amiga Olinda Castañeda, qué ca(...) la prensa para insistirle a la Policía para que vaya a su boda y arruinarle el día más feliz de su vida”, dice Aída Martínez en los videos que grabó para su cuenta de Instagram.

“Le han arruinado su vida sólo para tener rating, Olinda jamás en su vida se ha merecido algo de esta magnitud”, agrega Aída Martínez sobre la labor de los periodistas de espectáculos que emitieron el reportaje.

Aída Martínez los calificó de prensa amarillista. “No les interesa si le ca(..) la vida a alguien en el día más importante. Lo mismo hicieron cuando yo me casé, pero yo no estaba acá, cambié la fecha porque no iba a permitir que arruinen mi felicidad”, menciona.

Aída Martínez muy afectada por reportaje sobre boda de Olinda (TROME)