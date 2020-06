FUEGOOOOOOOOOOOOOOOO. Aída Martínez no se calló nada e hizo tremenda revelación sobre Flavia Laos y Patricio Parodi, quienes mantienen una relación desde hace más de un año. Por medio de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, la modelo se refirió al incidente de racismo que vivió hace algunos años con la enamorada del Pato, quien la habría atacado con frases discriminadoras.

Aída narró que Flavia se le acercó en un gimnasio a pedirle disculpas luego de unos años del supuesto ataque racista. Contó que le dijo que esperaba que su arrepentimiento sera de corazón y le recomendó no volver a atacar a nadie de manera discriminadora. Según su versión, se abrazaron y amistaron. Sin embargo, recientemente la modelo se resintió porque la pareja de Patricio Parodi no le contestó un mensaje que le envió a Instagram.

Indignada, la también campeona de motos reveló que el Patricio y su hermano hablaban muy mal de Flavia en aquella época, cuando aún no eran pareja pero sí formaban parte del mismo círculo de amigos. “Ike Parodi y Pato Parodi me dijeron ese día (del ataque racista) que Flavia estaba tomadita, que siempre hace lo mismo, que ni me acerque a hablar con ella”, indicó.

Asimismo, Aída contó que le aseguraron que era ‘un episodio clásico’ de la modelo. “Por eso no la quieren sacar, por eso no quieren salir con ella. (Me dijeron) que la detestan y que todo el grupo le da la espalda porque ya saben cómo es”, agregó.

“Su novio hablaba pestes de ella en ese momento, peor su cuñado, Ike me dijo barrabazada y media de ella. Lamentablemnte no tengo las pruebas pero creo que esta mi palabra y ellos lo saben perfectamente”, arremetió.

Finalmente, contó que tanto Patricio Parodi como su hermano ‘se hicieron los locos’ cuando ella hizo público el ataque racista de Flavia Laos. “Como si no hubiese pasado nada. Un año después el Pato acabó con Flavia y ahora son novios después de todas las cochinadas que dijo de ella. Eso me pareció recontra hipócrita”, finalizó.

