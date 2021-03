PIDE RESPETO. Aída Martínez se pronunció este sábado a través de sus redes sociales para denunciar que viene recibiendo mensajes racistas y machistas tras un reportaje de Magaly Medina, donde la acusa de vender productos ‘bamba’.

“Quiero comentarles algo de modo genérico, claro que también tiene que ver un poco con mi caso en particular”, dijo la modelo que está embarazada y a punto de dar a luz, luego que la Urraca la llamara ‘vístima’ por llorar luego de emitida la nota.

“Una persona, cuando entra a la red social de otra para comentar algo sobre un tema, primero tiene que informarse, empaparse del tema, indagar, investigar y si no lo quiere hacer es porque no es de su interés y si no es de su interés el tema, entonces para qué tomarte esos segundos en comentar”, dijo a través de sus historias de Instagram.

En ese sentido, pidió a sus seguidores que no se dejen manipular por algunas noticias para luego hacerle comentarios ‘denigrantes, malos, racistas y machistas’. “No entiendo por qué tomarte el tiempo de comentar si no sabes del tema”, agregó.

AÍDA ROMPE EN LLANTO

Aída Martínez se pronunció en su cuenta de Instagram tras las críticas que de Magaly Medina sobre los productos que vende por ser una copia de los originales. La modelo indicó que esta situación la afecta porque es repetitiva y se debe a que se niega a ser entrevistada por la conductora.

Casi al final de su transmisión en vivo, estaló en llanto porque la situación la sobrepasa. “Discúlpenme si me pongo a llorar, pero es horrible que te difamen de esa manera y que te digan tantas mentiras, que se metan con tu embarazo, con tu familia, qué voy a hacer, es una cruz que tengo que cargar porque una vez me hice famosa”, indicó muy conmovida.

Asimismo, le parece increíble que la Urraca la ataque estando embarazada. “Sé que las cosas pasan por algo, pero no creo que merezca todo el daño que esta mujer me está haciendo (...) a mí nadie me regala las cosas, pero ella sin embargo saca el lado malo de todo para vulnerarme. A mí lo que me ha afectado más es que se metan con mi familia, mi esposo y mi bebé. Yo no puedo creer que ella no se pueda aguantar el hecho de que yo esté embarazada, pero por un poco de rating como dañas las vidas de las personas”, finalizó.

Magaly Medina le responde a Aída Martínez-Trome

MAGALY LE CONTESTA

Magaly Medina se refirió al post de Aída Martínez, luego de denunciar que es víctima de hostigamiento por parte de la conductora de televisión. “Hoy ha nacido una nueva ‘vistima’ en el mundo de la farándula, siempre lo más fácil es victimizarse cuando uno no tiene mayor defensa”, dijo la Urraca.

Asimismo, aseguró que no está difamando a la modelo por decir que vende “productos bamba”. “Lo más práctico es llorar, entiendo que de repente esté en un estado sensible, pero no tratemos de ganar cuando no tenemos argumentos con el llanto. No ganemos nunca batallas con llanto, ganemos con argumentos. Jamás con llanto”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

Janet Barboza saca cara por Aída Martínez tras críticas de Magaly Medina

Susy Díaz revela que Florcita y su esposo vencieron al coronavirus

Jose Luis Cachay tras animar show en circo: “La plata no cae del cielo”

Choca indignado por difusión de videos íntimos de Sheyla: “No seas desgraciado y piensa en las familias”

Ángelo Fukuy: “No me robé a los músicos de Christian Domínguez”