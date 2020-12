La modelo Aída Martínez perdió la paciencia con una de sus seguidoras que aseguró que la modelo tiene el abdomen marcado, a pesar de tener cinco meses de embarazo, debido a una abdominoplastía. Algo que fastidió mucho a la exchica reality quien salió al frente a defenderse.

Todo sucedió luego de que ella publicara un video en lencería donde muestra su pancita de 5 meses de embarazo. Algunos de sus seguidoras le preguntaron cómo podía tener un abdomen marcado pese al embarazo. A lo que la modelo explicó que es debido a la liposucción que se sometió hace tres años y además porque come sano y se ejercita.

“Trato y me esfuerzo por hacer deporte y llevar una vida sana, pero ni el crédito me dan… piensan que todo es obra del cirujano. Si no mantienes tu cirugía con vida sana te vas a la m… y tu cuerpo se pone peor dentro de seis meses”, señaló la modelo para luego reconocer que el cuerpo que luce también “es efectos de la lipo más una vida sana”.

Sin embargo, Aída no soportó que una de sus seguidoras se burlara de ella señalando que su cuerpo solo es producto de una abdominoplastía.

“En verdad pecas de bruta... se llama lipo, la abdominoplastia es una cirugía que consiste en sacar exceso de piel sobrante a mamás con 2 a 3 hijos, yo aún no la necesito, lo mío es liposucción... me la hice hace años”, escribió la modelo.

Además, publicó un video en sus historias de Instagram explicando detalladamente que ella no se ha sometido a una abdominoplastía sino a una lipoescultura.

No es la primera vez que Aída responde fuerte y claro a sus seguidores, hace unas semanas aclaró los cuestionamientos que le hicieron por montar bicicleta estando embarazada.