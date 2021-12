Aída Martínez sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar que se sometió a una interveción de rejuvenecimiento vaginal. A través de sus historias, la modelo detalló cómo se realizó el procedimiento y lo recomendó a sus fans.

“Me voy a someter a un rejuvenecimiento vaginal... tranquilos no pasa nada... Esto lo hago porque he sido mamá y porque tengo incontinencia urinaria... estoy contando mis intimidades pero la verdad que no me da roche porque a cualquier mujer le pasa, a cualquier mamá le pasa, esto es lo más normal”, dijo la arequipeña desde el consultorio.

Una vez que terminó el procedimiento, Aída Martínez grabó nuevas historias para detallar cuántas citas le faltan para completar el tratamiento. “Todavía me faltan dos sesiones más, es una por mes... hemos estado aproximadamente 30 o 40 minutos”, acotó la modelo.

Finalmente, agradeció a su esposo y hijita quienes la acompañaron y al personal de la clínica que la trató, al mismo tiempo que recomendó a sus fans que consulten con la especialista para que les puedan brindar toda la información correspondiente.

Modelo se sometió a intervención de rejuvenecimiento vaginal tras dar a luz a su primera hija. También indicó que sufre de incontinencia urinaria, por lo que tomó la decisión de realizarse el procedimiento.

TE PUEDE INTERESAR

Samu defiende a Karla Tarazona por acusación de donativos vencidos: “Ella lo hace sin cámaras, se aplaude”

Yiddá y Julián Zucchi anuncian que están ‘separados’ y Ethel Pozo reacciona: “Una más no aguanto”

Asesora de belleza critica duramente el ‘look’ de Magaly: “Es de las peores vestidas de la TV, la veo vedette”