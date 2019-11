Aída Martínez reveló que los futbolistas no invitan a Shirley Arica a sus reuniones por ‘chismosita’ y le sorprende que la modelo haya revelado, en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, que tuvo una ‘encerrona’ con cuatro seleccionados.

¿Qué te parece que hayan vetado el programa que grabó Shirley?

No puedo hablar de eso porque no estoy informada, pero supongo que fue por un tema de hablar de los seleccionados y hay que cuidar su imagen. Si yo fuera la productora (del programa) sí lo hubiera sacado, más aún sabiendo que los futbolistas son una mala referencia en cuestión de juergas y mujeres.

Si hubiera salido el programa de Shirley habría dado bastante de qué hablar.

Sí. Shirley tiene bastantes ‘calientitas’, sería para que eche a todo el Perú.

O sea, ¿fueron más de 4 futbolistas?

Olvídate... Shirley es la muerte.

¿A ti también te escriben los futbolistas?

Después de mi participación en ‘El valor de la verdad’, ya no. Es más, me sorprende que Shirley haya mencionado a ciertos futbolistas, porque hasta donde sabía ella estaba vetada de las reuniones de los jugadores. Sé que cuando mencionaban el nombre de Shirley decían que ella no, porque era chismosita.

¿Te siguen invitando a las reuniones de los futbolistas?

Ya no me invitan a ningún lado porque estoy a punto de casarme.

Shirley también te iba a mencionar en una de sus preguntas en ‘El valor de la verdad’…

No sé qué podría decir de mí si ya dijo tontería y media. Cuando fui a ‘El valor de la verdad’ no la mencioné, porque no me suma ni me resta, pero parece que yo sí le sumo porque me sigue mencionando.