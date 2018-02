Aída Martínez manda a Shirley Arica al psiquiatra por seguir frecuentando a su ex, Angelo Ricci

Aída Martínez le recomendó a Shirley Arica que vaya a un psiquiatra, después de enterarse de que ‘Chica realidad’ habría compartido el mismo box de una discoteca con su expareja Angelo Ricci, quien la agredió físicamente y fracturó la clavícula.

“No puedo creer que se meta al mismo ‘tono’ donde está el tipo que le rompió la clavícula. Está loca. Que vaya al psiquiatra”, aseveró Aída Martínez.

¿Te sorprendería si Shirley decide regresar con Angelo?

​

No me sorprendería, no le creo nada. No es posible que se vaya a ver con el loco que le sacó la mugre. Julián (Legaspi) me sacó la mugre, y si lo veo en un box, me salgo corriendo.