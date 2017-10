Aída Martínez a Shirley Arica: es mediocre que no ha hecho nada en la vida [VIDEO]

Ojalá que no saque sus aires delincuenciales”, precisó Aída Martínez sobre el encuentro que tendrá con Shirley Arica, el 4 de noviembre, en la discoteca Holiday de Santa Anita.



¿Temes que te haga algo?

La última vez que nos juntamos en un escenario, me tiró un hielo en la cabeza. Ahora, quizá me lancé una botella o un vaso. No me quedaré en el mismo camerino con ella e iré con seguridad. Espero que se comporte a la altura y no se le ocurra hacerme daño, porque con todos los antecedentes que tiene por agresiones puede ir a la cárcel.



De otro lado, Aída Martínez afirmó que Shirley Arica es insignificante.“Es una chica mediocre que no ha hecho nada en la vida. Para mí es cualquier cosa, es un chinchón en el escenario”, indicó. (M. Casas)



Shirley Arica y Aída Martínez se reencontraron.