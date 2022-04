A través de Instagram, Aída Martínez se sumó a la ola de indignación contra Juan Antonio Enríquez García, el ‘Monstruo de Chiclayo’ que secuestró y abusó sexualmente de una niña de 3 años. La modelo exigió que se sancione al sujeto con pena de muerte.

“Mamás, papás, hijos, hermanos, familias completas, comunidades completas, estamos juntos en esto. Si me preguntan qué harías tú si fueras juez o jueza de este caso, yo sí pediría, no cadena perpetua, yo pediría sentencia de muerte”, manifestó.

Aída Martínez afirmó que este tipo de personas no pueden “comer gratis en la cárcel por el resto de su vida”. “Y más aún de nuestros impuestos”, agregó.

“Este tipo de monstruos no pueden estar más el sociedad. A mí no me interesa ahora los Derechos Humanos, yo sí le deseo la muerte a este tipo y lo digo sin pelos en la lengua”, enfatizó.

Aída Martínez exige pena de muerte para ‘Monstruo de Chiclayo’

Melissa Paredes también pide pena de muerte

La actriz Melissa Paredes también expresó su indignación por el caso del ‘Monstruo de Chiclayo’ y pidió la pena capital.

“Como madre, como hermana, como mujer, rechazo rotundamente estos actos tan asquerosos, indignantes, depravados, repugnantes. Y no solo pido, sino exijo, como muchas madres y mujeres, que este acto tan repugnante no quede impune”, señaló.

