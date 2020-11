Aída Martínez está ansiosa de que nazca su primogénita, fruto de la relación con su esposo Adolfo Carrasco. “Ya me voy por los seis meses, estoy ansiosa. En marzo nace la bebé, aún estamos pensando en el nombre”, precisó.

¿Les gustaría encargar otro rápidamente?

Sí. Queremos darle el hermanito, quiero hacer un plan familiar bien bonito, quiero tres hijos, una familia numerosa, tal como la mía.

¿Qué te parece lo que pasó Stephanie Valenzuela?

Es súper fuerte, no se lo deseo a nadie, me hizo recordar un episodio que me tocó vivir años atrás con una expareja. Espero que ella se mejore y no vuelva a cometer ese garrafal error (de involucrarse con hombres agresivos), es un patrón que también tiene que corregir, y que ese chico (Eleazar Gómez) vaya preso.