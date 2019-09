Aída Martínez hace topless en nevado Mateo, a más de 5 mil metros sobre el nivel del mar

Aída Martínez alborotó las redes sociales el último fin de semana cuando escaló el nevado Mateo -a más de 5 mil metros sobre el nivel del mar en Áncash- y decidió hacer un semidesnudo en la cumbre.

“Hacer topless era una cosa más personal, porque hace tiempo me habían preguntado eso en las redes sociales y acepté el reto para complacer a todos mis fans”, reveló la modelo arequipeña.

¿Cuál es el siguiente reto?

Escalar el volcán Misti, lo que probablemente haré en octubre y también haré otro semidesnudo.

Te llevas bien con las motos, haces trekking y ahora estás en tu faceta de montañista...

Desde hace tiempo vengo haciendo viajes para conocer diferentes lugares, no solo del Perú, sino también del mundo entero, y hace tiempo me había propuesto escalar un nevado, pero quería empezar por uno no muy alto, y el Mateo es uno de los nevados principales del país.

¿Tuviste algo de temor?

Al principio creí imposible poder hacer esto. La verdad, me ha costado muchísimo poder escalarlo. De hecho, casi pierdo la vida porque me resbalé, casi me voy contra unas piedras y mi guía me sostuvo porque previamente ya me había atado con una cuerda.

Es toda una aventura...

Ha sido una de las experiencias más alucinantes de mi vida a más de 5 mil metros. Después de tres horas de escalada lo logré, aunque confieso que tuve mucho frío.