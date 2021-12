Aída Martínez volvió a usar sus historias de Instagram para comentar el rejuvenecimiento vaginal que acaba de realizarse. La modelo se mostró indignada con la prensa de espectáculos por difundir la noticia y denunció ataques misóginos en Facebook.

“Estoy bastante sorprendida porque este tema de mi rejuvenecimiento vaginal ha traído mucha cola. Hay gente que me está escribiendo de todo en las redes, pero a partir de lo que la prensa ha sacado. Quiero aclarar que yo no he dado ninguna entrevista a ningún medio acerca del tratamiento al que me he sometido, lo he hecho en mis redes sociales para mi público”, acotó la arequipeña.

En ese sentido, aseguró que compartió su experiencia para informar a las mujeres que existe dicho procedimiento. “Lo que no me parece paja de todo esto son los comentarios misóginos que ha habido en redes, sobre todo en Facebook, a partir de que la prensa escrita ha hecho publicaciones”, dijo indignada.

Aída Martínez aclaró que este tipo de intervención está dirigida a cualquier mujer que haya tenido relaciones sexuales. “Tengo amigas de 20 años que se lo han hecho... dirán cuál es la necesidad... la necesidad es la que tú quieras porque finalmente es el aparato reproductor de cada uno, no del pueblo, entonces yo puedo hacer lo que quiera con mi vagina”, indicó.

Asimismo, aseguró que someterse a este procedimiento no es sinónimo de que ‘estés vieja’. “Esto es para cualquiera, tiene múltiples beneficios, la gente está muy desinformada... yo no tengo ningún problema con compatir esto para las personas que están interesadas”, acotó la modelo.

Finalmente, aseguró que la noticia de su rejuvenecimiento vaginal no es de interés nacional. “Hay política, otros temas mucho más importantes que deberían sacarlos y no de lo que yo hago o no. No estoy muy de acuerdo con eso pero ya está hecho, ya todo el mundo se atribuyó hacer comentarios súper misóginos acerca de mi aparato reproductor... terrible”, finalizó la arequipeña.

Aída Martínez se mostró indignada con la prensa por difundir noticia de su procedimiento. Aseguró que su ‘aparato reproductor’ no es de interés nacional y denunció ataques misóginos.

NO ME DOLIÓ

Aída Martínez tambien respondió a las consultas de sus seguidoras quienes le preguntaron si la intervención era dolorosa. Ella aseguró que todos tenemos diferentes umbrales del dolor y que lo mejor era consultarlo con la especialista. Sin embargo, indicó que no le dolió casi nada.

TE PUEDE INTERESAR

Juliana Oxenford se emocionó por saludo de sus dos hermanas por cumple: Lucía Oxenford fue la ausente

Los Cayo: Bárbara, Fiorella, Stephanie, Alessia Rovegno y todos los integrantes de la talentosa familia

Tula y su hija fueron a recibir su tercera dosis en Miami pero las chotearon: Esta es la razón