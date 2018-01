¿Aída Martínez tiene un video privado circulando por las redes? Ella nos contó esto

Mortificada se siente Aída Martínez tras rumorearse que estaría circulando un video íntimo suyo. Sin embargo, la modelo desmintió ser la protagonista de mencionadas imágenes.



“Me han inventado que salgo en un video, pero eso es del año pasado y no soy la chica. Esa persona es muy distinta a mí y si fuera yo, diría: ‘Me grabé con mi novio y qué les interesa’, pero no es verdad. No tengo nada que reconocer ni pedir disculpas, porque no es mío ese video”, precisó Aída Martínez.



¿Te incomoda que te involucren en este tema?

Me duele, porque eso no solo me daña, sino perjudica mi reputación e imagen. Mi novio me respalda al 100 % y sabe perfectamente que no soy la chica del video.