Aixa Serapión: Me alegra que 'Tomate' Barraza se haya divorciado

Carlos ‘Tomate’ Barraza y Aixa Serapión estuvieron juntos nuevamente sobre un escenario, al coincidir el fin de semana en Ayacucho, donde ambos ofrecieron una presentación.



“Al llegar a Ayacucho me encontré con Carlos en el aeropuerto y me invitó al show de la orquesta. Fui después de mi presentación en otra discoteca y subí al escenario donde bailé con ellos, fue como en los viejos tiempos”, dijo la bailarina.



¿Ustedes mantienen una comunicación fluida?

No. Hace mucho que no lo veía, fue el destino, ja, ja, ja. Pero tenemos una linda amistad, así como con toda la orquesta, me trataron como una reina. Además, hemos jugado, bailado y vacilado en el escenario.



¿Te contó que se ha divorciado de su esposa?

En su momento me alegré que se haya casado y, bueno, si ahora decidió divorciarse, pues también me alegro y lo apoyo. Ahora lo veo enfocado mucho en su orquesta, sus proyectos e hija.



¿Lo ves maduro?

Bueno, a sus casi 50 años, se mantiene bien (ríe)...



¿Podría haber un remember?

No, no creo. Él está saliendo de una separación y debe estar tranquilo, curar sus heridas, no debe ser nada fácil. Me ha dado gusto verlo, quedamos en conversar para ver si trabajamos juntos y espero que siga soltero.



¿Te gustaría volver con ‘Los Barraza’?

Ahí he vivido unos años muy lindos, recordar es volver a vivir. El público quedó feliz de verme con el grupo.