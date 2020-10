La bailarina Aixa Serapión contó que fue ‘flechada’ en Tinder y también incursionará en el ‘Onlyfans’.

“Sí estoy conociendo a alguien especial, siempre dije que nunca le cerraría las puertas al amor y el ‘flechazo’ fue por la aplicación Tinder. Nos vimos días antes de la cuarentena, pero aún seguimos conociéndonos”, dijo Aixa.

¿Estás ilusionada?

Sí, aunque aún nos falta vivir muchas experiencias y siempre hay que disfrutar del presente.

¿Es cierto que vas incursionar en el ‘Onlyfans’?

Claro, he estado tomándome fotos sexys para tenerlas guardadas porque es una página que tienes que darle bastante tiempo. Es una plataforma que está de moda, hay muchas chicas y por eso me animé. Las fotos las hacemos en mi casa porque acá tengo mi pequeño estudio donde me tomó las fotos y hago mis shows virtuales.

Sin embargo, hay otras chicas que han rechazado esta propuesta por considerar que las fotos son muy vulgares.

Lo mío es hot pero con límite, no hay desnudos. Lo que sí hago es jugar con la imaginación de mi público.

Por cierto, sigues con tus eventos por Zoom...

Sí, me va súper bien y también estoy con ‘El sabor de la huambrilla’, que es un negocio familiar, ahí vendemos comida de la selva, tragos exóticos y postres.