Aarón Picasso, recordado por haber interpretado a Jaimito en las primeras temporadas de la serie Al fondo hay sitio, usó su cuenta de TikTok para responder las preguntas de sus seguidores sobre si estará o no en la nueva temporada la serie que regresa este 2022.

El recordado ‘Primer Jaimito’ mostró su disposición de pertenecer a la nueva temporada de Al fondo hay sitio señalando que sería ‘una gran oportunidad que no desaprovecharía’.

“Muchas personas me han preguntado si regresaré a Al fondo hay sitio. La respuesta, desde mi sincero corazón, es aún no lo sé. Me encantaría, pero depende de muchos factores”, comentó Aarón Picasso.

¿‘Jaimito’ estará en la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’ 2022? Video: TikTok

¿TODOS VUELVEN?

Su repentina salida de Al fondo hay sitio generó mucha conmoción entre los seguidores de Al fondo hay sitio, por lo que su regreso sería una sorpresa para los televidentes.

“Si suena mi celular y me invitan a participar, porque me encantaría, obviamente mi respuesta, diría que sí, porque me da nostalgia y alegría interpretar a un personaje con el que he crecido”, dijo el recordado actor.

Es importante recordar que la serie concluyó hace cinco años. “Al fondo hay sitio” traerá nuevas historias con algunos de los personajes recordados, mientras que otros no volverán.

