Adolfo Chuiman tras grabar escenas de ‘Al fondo hay sitio’: “Fue emocionante volver a los sets” | EXCLUSIVO

El actor Adolfo Chuiman comentó que estuvo muy emocionado al volver a los sets de grabación, después de dos años, cuando regresó a Pachacámac para grabar unas escenas de la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’, que presentará América Televisión en su preventa.

Más información: Al Fondo Hay Sitio ya inició grabaciones con Adolfo Chuimán e Yvonne Frayssinet como parte de preventa

“Ha sido emocionante volver a los sets después de dos años y ver a muchos amigos, me recibieron con alegría y hasta con aplausos, me emocioné. Luego, hemos podido grabar algunas escenas y espero que el próximo año regresemos con todo”, precisó el actor.

Adolfo Chuiman agregó que acaba de ponerse la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, por lo que se siente un poco más seguro de regresar a los estudios.

“Ahora me siento un poco más seguro para volver a trabajar, pero siempre me estoy cuidando, he pasado casi dos años encerrado en mi casa”, indicó.

Después se convierte en el protagonista de la serie cómica ‘Taxista Ra, Ra’, para encarnar y luego darle vida a Renato Reyes en la serie Mil Oficios que comenzó en el 2001. En este año incursiona en la política y postula a una curul por el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP). Tiempo después, vuelve a la televisión en la serie Al Fondo hay sitio, haciendo del mayordomo Rodolfo Rojas, más conocido como Peter McKay.

ERICK ELERA SÍ ESTARÍA EN NUEVA TEMPORADA

Erick Elera, actor que ganó popularidad tras darle vida a Joel Gonzáles en “Al fondo hay sitio”, se pronunció frente a los rumores del posible regreso de la teleserie a la pantalla chica nacional.

“Sé que hay el deseo de que vuelva, pero imagino que tendremos coincidir todos para que se dé. Ojalá, por mi parte, yo feliz de volver a interpretar a un personaje que me ha dado mucho y que la gente también extraña”, dijo ante las cámaras de “América Espectáculos”. “Pero si para la fecha yo estoy libre, feliz de reencarnar a ‘Joel, el riquichichimo’”, agregó el actor.

Caso contrario es con Nataniel Sánchez, quien confirmó que no volvería a interpretar a Fernanda de las Casas, pues se encuentra viviendo en Barcelona, España.