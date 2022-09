¡Por fin! En Al fondo hay sitio, Alessia Montalván le pidió perdón a Jaimito González por todos los insultos que les lanzó en el pasado.

“Todas esas cosas horribles que te dije fueron para alejarte de mí, pero no eran en serio, lo hice porque estaba molesta me dolió horrible que me mintieras, te comportaste como un verdadero ag”, manifestó.

Pero todo no quedó ahí, la hija de Diego Montalván se armó de valor y reconoció que sí siente algo por Jaimito. “Entiéndeme, pensé que eras un exitoso empresario, chateábamos todos los días, te juro por Dios que disfrutada hablando contigo todos los días, me sentía cómoda, nos matábamos de la risa, imaginaba lo bien que la pasábamos a tu regreso”, dijo.

Tras ello, Jaimito y Alessia se tomaron de las manos y se miraron tiernamente. No obstante, todo esto se desarrolló en la cabeza de la joven,

AFHS: Alessia sí le pidió perdón a Jaimito

A pesar que no le confesó sus verdaderos sentimientos, Alessia sí fue a disculparse con Jaimito por insultarlo y burlarse de él.

“Sorry por lo de ayer (…) Tu y yo no somos amigos, pero somos vecinos, y es mejor llevar la fiesta en paz. Es mejor así”, manifestó.

AFHS: Alessia Piensa en Jaimito Gonzales

