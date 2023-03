Cindy Díaz, la recordada ‘Caperuza’ de la serie ‘Al fondo hay sitio’, ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram pues acaba de compartir un video en el que reveló que debía ser sometida a una operación para prevenir el cáncer de cuello uterino , debido a que su ginecóloga había detectado que tenía una lesión en esta parte de su organismo y era importante tratarla.

“Hola chicos, estoy acá en lo que va a ser mi primera operación es por temas de salud hace unas semanas fui a la ginecóloga ella me hizo varios exámenes y encontró una lesión dentro de mi útero me llamó de inmediato para decirme que era importantísimo sacarlo porque estaba en la etapa moderada luego podría pasar a una etapa grave y en el peor de los casos podría convertirse en cáncer de cuello uterino”, inició diciendo.

“Ajusté mis horarios y aquí estoy. Me parece importante contarlo y compartirlo con todos ustedes porque no hay que dejar pasar por alto, por lo menos una vez al año, la visita a la ginecóloga en el caso de las mujeres y al urólogo en el caso de los hombres. Este tipo de prevención de lesiones cuando se detectan a tiempo se pueden evitar a futuro estas enfermedades”, agregó.

Finalmente dejó un reflexivo mensaje: “No matan las enfermedades sino la desinformación. Me parece importante compartirlo con ustedes también como una manera de prevención y bueno... Mándenme sus buenos deseos para que todo salga bien”. Junto al clip, también escribió un extenso mensaje en el que reconoció que ella no era de las personas que pasaban por revisiones médicas.

“Yo era de las que no iba a hacerme chequeos y gracias a Dios, logré una detección totalmente a tiempo. Hace un mes atrás la @ligacancer me escribió para ser Embajadora y les compartí un reel del evento invitando a realizarnos los chequeos para prevenir el #cancerdemama. Ahora comparto este reel para que tanto mujeres y hombres no pasemos por alto la visita a la ginecóloga y al urólogo. Una vez al año salva vidas! Con salud lo podemos todo”, sentenció.