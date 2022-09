La serie de “Al fondo hay sitio” ha sido un éxito en las últimas semanas, sobre todo, con la escena de ‘Diego Montalbán’ cuando golpea a su hijo ‘Cristóbal’ luego de enterarse de que no es chef. Ante ello, algunos usuarios de internet decidieron brindar su opinión sobre este capítulo, pero sufrieron las consecuencias del canal.

Hugo Lezama, o más conocido como ‘Cinesmero’, realizó un video crítica sobre dicho episodio a través de su canal en YouTube. No obstante, durante la mañana del 26 de septiembre, se percató que el video ya no existía porque fue borrado por la empresa. ¿A qué se debe esto?

¿Por qué YouTube borró el video de “Al fondo hay sitio” a ‘Cinesmero’?

El youtuber compartió su molestia en su cuenta de Instagram y este menciona cuál fue la razón de la eliminación de su video. Al inicio, anunció que le ‘bajaron’ un video, pero él pensaba que era sobre alguna serie internacional. Sin embargo, este se trataba de su crítica a “Al fondo hay sitio”.

Cinesmero opina sobre la eliminación de su video sobre Al fondo hay sitio

“El ego es tan descomunal que si hablo cosas que no te parecen, te bajo el video ”, comentó ‘Cinesmero’ sobre el bajón que le dieron. Además, recalcó que solo había usado un par de imágenes, pero no extractos de larga duración.

De igual manera, enseñó el comunicado que YouTube le había mandado por la eliminación del contenido. En este mencionaba que el video ya no se puede reproducir porque América TV Perú pidió a la compañía que lo borraran por “incumplimiento de los derechos de autor”.

“Esto no me sorprende, ya ha pasado antes (...) De ningún otro lado me han bajado videos, solamente de producciones peruanas ”, comentó al finalizar su reel en Instagram.