La recordada actriz, Daniela Camaiora anunció a través de sus redes sociales que muy pronto pasará a formar filas con las mujeres casadas. La actriz se mostró emocionada por esta nueva etapa en su vida.

"Saben otra cosa graciosa, todavía no tengo fecha para mi matrimonio pero ya estoy viendo vestidos. Me he visto todo Pinterest de vestido de novias y estoy siguiendo todas las páginas de vestido de novia en Instagram", expresó Daniela Camaiora.

"Estoy demasiado emocionada. Creo que ya sé cómo quiero mi vestido pero igual todavía quiero seguir viendo. No sé si comprarmelo o mandarmelo a hacer. Así que si se les ocurren ideas de vestidos bien bonitos me los pueden mandar por los mensajes", le dijo Daniela Camaiora a sus seguidores en las redes sociales.

En su cuenta oficial de Facebook, Daniela Camaiora compartió la buena noticia con todos sus seguidores. "¡Dije que sí! Y lo quiero compartir con ustedes. Me caso, amigos", escribió la recordada actriz como descripción de la tierna foto.

En el collage de fotografías que publicó la actriz, Daniela Camaiora, se le puede observar desbordando felicidad junto a su pareja y futuro esposo. La actriz también se animó a mostrar su anillo de compromiso en las fotos.

La publicación de la actriz de Al Fondo Hay Sitio, Daniela Camaiora, ya cuenta con más de 18 mil likes. Sus seguidores la han felicitado a través de las redes sociales y le dieron sus mejores deseos en esta nueva etapa en su vida.

Daniela Camaiora

