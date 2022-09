Erick Elera comentó que hasta memes han creado con las escenas donde su personaje ‘Joel’ apareció ‘desnudo’ en ‘Al fondo hay sitio’ para reclamarle a Macarena (María Grazia Gamarra) que haya frustrado su carrera como modelo.

Esas escenas en las que ‘Joel’ aparece en paños menores han sido tendencia en redes sociales.

Eran parte del guion y te cuento que estaban escritas para más calateo, pero me divertí mucho y sé que a la gente le ha gustado. Si las escenas no fueran así, creo que no habrían funcionado o la gente no se mataría de risa.

¿Me pareció o en una de las escenas te ruborizaste?

Ya a mí no me entran balas, la paso bien al grabar con mis compañeros, siempre digo que la serie ha sido un regalo para mi vida y que haya regresado lo sigue siendo.

En redes te han vacilado, han dicho que ni Arnold Schwarzenegger se atrevió a tanto.

Ja, ja, ja... por ratos hasta un meme soy, pero es parte de, la gente la pasa bien y la serie sigue funcionando, pero ya he pedido no más calateo, por favor.

Y más con el frío que hace.

¡Sí! Te imaginas, todo el día estuve ahí calato con una bata, ja, ja ja.

¿Qué dicen Allison y tus hijos?

Se ríen, ya saben cómo es todo esto. Me dicen: ¿Papá, qué haces calato?

El personaje de ‘Joel’ ha crecido bastante en la serie.

Sí, porque ya no es el niño parlanchín de antes, pero aunque sigue siendo algo inmaduro, ahora ya trabaja en su mototaxi, sin embargo no ha perdido su esencia y eso le gusta al público.

