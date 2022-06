Magdyel Ugaz se mostró emocionada porque faltan dos días para el estreno de ‘Al fondo hay sitio’ y el público volverá a ver a la divertida y carismática ‘Teresita’ en su faceta de madre, al lado del pequeño actor Rodrigo Barba.

“Estoy feliz, este miércoles regresa ‘Al fondo hay sitio’, espero con ansias el estreno. La historia está hermosa, nos estamos divirtiendo un montón, hay mucho juego, mucha travesura”, manifestó la actriz.

Magdyel Ugaz, caracterizada como Teresita en la conferencia de "Al fondo hay sitio".

En esta temporada veremos a ‘Teresita’ junto a su pequeño ‘Richard Wilkinson Collazos’ (Rodrigo Barba), ¿cómo ha sido la experiencia?

Es hermoso, Rodrigo es un niño muy capo, está entregado al guion, a sus escenas, estamos conociéndonos, pero estamos haciendo escenas muy lindas. Estoy muy emocionada porque también es otro lado de la ‘Tere’, si bien ella es juguetona, divertida y a veces se toma las cosas a la ligera, que la salva de cosas densas, creo que ese lado de mamá me encanta ver.

Rodrigo Barba es el pequeño actor que dará vida al hijo de ‘Teresita’ en “Al fondo hay sitio”. (Foto: @rodrigobarbapinillos/América TV).

¿Y tu personaje ha despertado la ganas en Magdyel de ser mamá?

En este momento no, pero uno no lo puede descartar porque no sé qué vaya a pasar más adelante. Pero ahorita no tengo el instinto maternal.

En lo personal, ¿cómo te sientes?, ¿estás soltera?

Contenta, agradecida por las cosas que están pasando, este año estrenamos una película, hay proyectos.

Estás a full chamba...

Sí, me encanta, creo que el cine es otro espacio maravilloso y espero que las oportunidades se sigan dando. En lo personal, también seguiré estudiando, aprendiendo.