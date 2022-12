A pocas horas del final de temporada de ‘Al fondo hay sitio’, Karime Scander habló acerca de su personaje y el de Jorge Guerra: Alessia Montalbán y Jimmy González.

La actriz conversó con un reportero de América noticias sobre la conclusión que tendrá la pareja este viernes 23 de diciembre e indicó que habrá una sorpresa, que será del agrado del público.

“Alessia con Jimmy son una montaña rusa, van vienen, bajan, suben. Tienen momentos lindos, supercariñosos de amor y luego al día siguiente se odian, se gritan y se dicen todo en la cara”.

“ Yo creo que va a sorprender lo que viene, creo que lo que viene va a dejar a más de uno con la boca abierta (...) Trabajar con Jorge es fácil, me hace la escena fácil, me hace confiar en él, me permite apoyarme en él para la escena, crear y jugar”

La actriz también contó lo contenta que se siente por haber terminado la carrera de ciencias de la comunicación y admitió que se demoró en culminarla, debido al trabajo.

“Feliz, emocionada. Es algo que desde que comencé la carrera dije que pase lo que pase trabaje en otras cosas voy a terminarla. Me demoré un poco más en hacerlo por chambear, pero creo que cada cosa llega a su tiempo en el tiempo que tiene que ser, por fin terminé, me gradué y ahora estoy contenta por eso”.

Karime Scander habla sobre el final de temporada de ‘Al fondo hay sitio’

‘Al fondo hay sitio’: ¿cuándo será el final de temporada?

El episodio final de la temporada 9 de Al fondo hay sitio se emitirá el viernes 23 de diciembre de 2022, a las 8:30 p.m., a través de la señal de América Televisión.

