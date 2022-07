La actriz Karime Scander, quien actualmente interpreta a ‘Alessia Montalván’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’, cuenta que no va a ser ‘la nueva Fernanda’ y que junto a Jorge Guerra ‘Jaimito’ van a escribir su propia historia de amor. Se confiesa una fan de la serie, pues ha visto todas las temporadas y señala que a los 16 años se vino a Lima desde su natal Chiclayo para cumplir sus sueños en la actuación.

¿Cómo ha cambiado tu vida desde que eres ‘Alessia Montalván’?

Estoy agradecida con el apoyo que he recibido, con el comentario de tantas personas que se emocionan conmigo y me felicitan, pues al participar en una de las series más importantes del Perú, de hecho que hay un cambio en mis redes sociales, recibo muchos mensajes, menciones, me etiquetan, hacen videos, crean stories… indudablemente, se siente el cariño del público. Grabar es una chamba muy agotadora, pero me alegra que le guste al público.

Al Fondo Hay Sitio: Alessia Montalván se entera que Jaimito es pobre Con la intensión de evitar que el menor de la familia 'Gonzales' cometa el mismo 'error' de enamorarse de una chica de otro nivel como lo sucedido con Fernanda, Joel buscó a Alessia Montalván y le dijo la verdad sobre su hermano Jaimito. (Fuente: América TV)

¿Qué te comenta el público?

Me escriben mucho y veo que hacen suya la historia, se involucran, pues me al inicio me ponían ‘qué mala eres, hazle caso a Jaimito’. Luego, al verme llorar decían, ‘si te has enamorado’, ‘no llores por él, búscate a otro’. Es emocionante compartir todo.

Este contacto enriquerece tu personaje…

Es una reacción en tiempo real del público. Me gusta porque se están creyendo la historia y eso refleja de que estoy haciendo bien mi trabajo, que estamos en buen camino junto a todo el equipo.

¿Cómo es ‘Alessia’?

Es una chica segura con lo que tiene, pero esconde algunas carencias que más adelante se van a enterar, el público las va a encontrar. Tiene sus defectos, es una chica un poco clasista, ha crecido en un entorno privilegiado y acostumbrada a haber tenido lujos … pero hoy en día su papá ya no tiene dinero, está en bancarrota.

En las redes sociales te dicen ‘la nueva Fernanda’, ¿qué opinas?

No lo veo así, no creo que los nuevos personajes estén para reemplazar a los antiguos. He visto que en muchos lados dicen que van a repetir la historia de Fernanda y Joel, pero no es así, solo se están dando momentos como referencia pero con ‘Jaimito’ van a desarrollar su propia historia de amor.

¿Viviste el romance de Fernando y Joel?

La historia de Joel y Fernanda nos cautivo a todos por años y yo creo que eso no se borra. Ahora es una nueva historia, con nuevos personajes y van a llegar al público con diferentes emociones.

Karime Scander, 'Alessia Montalván' de 'Al fondo hay sitio' se confiesa con Trome (Foto: Allengino Quintana)

¿Conoces bien la serie?

Fui televidente de ‘Al fondo hay sitio’, era súper fan, he visto todas las temporadas. Es más, los fines de temporada eran sagrados y me reunía con amigos para verlos… he vivido toda esta historia desde el comienzo.

LA QUÍMICA CON ‘JAIMITO’

¿Qué tal la química con Jorge Guerra ‘Jaimito?

Es un súper actor, como persona tiene un corazón increíble, hemos logrado una buena química, siento su apoyo en las escenas, puedo confiar en él.

Ya conocías a algunos de los actores de la serie…

Antes trabajé con Erick Elera en ‘Dos hermanas’, es lo máximo. A los demás los conocía por primera vez en la serie. Todos son buena vibra, hemos encajado y ponemos el mejor esfuerzo, se siente como una familia.

Quizás estás cumpliendo tu sueño de trabajar con alguien que admiras…

Siempre he admirado a todos desde chica, verlos me motivaban a ser actriz, contar historias. Ha sido un sueño cumplido trabajar con Ivonne Fraysinett y Gustavo Bueno, siempre los he admirado mucho, y es solo por mencionar a dos personas de elenco porque cada día aprendo de todos, son increíbles profesionales y personas.

¿El rating te preocupa?

No trato de pensar en el rating como tal, sé que es importante, pero trabajo en función de mi esfuerzo, en que mi chamba sea mejor cada día, pero no me rompe la cabeza. Obviamente trae una alegría pero es secundario. Toda esta experiencia es un reto, no pensando en lo que vendrá, sino en el día a día. Me siento realmente contenta de estar en este proyecto.

Karime Scander, 'Alessia Montalván' de 'Al fondo hay sitio' se confiesa con Trome (Foto: Allengino Quintana)

Naciste en Chiclayo y viniste a Lima antes de cumplir los 18, siempre la has luchado…

Eso me ayudo bastante para madurar porque vivir en provincia es diferente, tenía 16 años cuando llegué a Lima, una ciudad que es una locura, el ritmo de vida es otro, no conocía nada, y de cierta forma aprendí a crecer y madurar para cumplir mis metas. Llegué con varios sueños y no podía quedarme dormida, porque los objetivos no llegan solos.

Se ve en tus redes que estás muy enamorada de Ignacio Montagne, ¿tienen planes a futuro?

Estamos superbién ahora, contentos y felices celebrando los éxitos del otro, los dos somos súper chicos, tenemos 23 años, y somos conscientes de que tenemos un largo camino por delante en lo personal y profesional. Estamos en una edad donde estamos arriesgando por nuestros sueños y objetivos. Pero es importante tener un compañero que siempre está para apoyarte, que está contigo para celebrar los éxitos, eso es una pareja, lo que venga más adelante vendrá, tenemos uan relación de enamorados todavía y si tiene para rato, mejor.