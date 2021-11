Cinco años después de emitirse el último capítulo de ‘Al Fondo Hay Sitio’, la famosa serie estaría por regresar con una nueva temporada en el 2022. La noticia ha sorprendido a los fanáticos, pero también a los mismos actores como Madgyel Ugaz, quien dijo no tiene conocimiento de su personaje como Teresita.

Según dijo en el programa de ‘América Hoy’, la actriz aseguró que no se lo han comunicado oficialmente para que retorne con su personaje a la casa de los González. Incluso se preguntó si podría hacer nuevamente dicho papel en la serie.

“También me enteré por redes, estoy como ustedes, no he tenido una invitación, ¿qué ha pasado? ¿voy a hacer la Teresita de nuevo? No me imagino poniéndome la cola de la Tere, bailando, ha pasado el tiempo también”, le dijo Magdyel a Ethel Pozo.

“Sería increíble, ha pasado con series como Friends, han pasado muchos años y hemos cambiado muchos de nosotros, vamos a ver qué pasará en el 2022″, agregó.

MAGDYEL HA HABLADO CON ERICK ELERA SOBRE ‘AFHS’

En una entrevista para Trome, Magdyel Ugaz reveló que le encantaría volver a la televisión con su personaje de Teresita, pero antes tiene que saber en qué consistirá esta nueva temporada.

“No sé de dónde salió la noticia, pero me hizo preguntarme si volvería a hacer el personaje. Dije, ¿cómo sería la ‘Teresita’?, ¿habrá logrado sus sueños’?, porque ella quería ser modelo y sigo haciendo preguntas. Mi corazón late a mil, pero también digo cómo sería ‘Al fondo hay sitio’ en este momento, porque ya pasaron cinco años y a mí nadie me ha hecho una propuesta formal”, comentó la actriz.

¿Te gustaría volver a darle vida a la ‘Teresita?

Si hubiese una propuesta me encantaría, pero quiero saber qué es lo que tienen en mente porque estuve muy enamorada de ‘Al fondo hay sitio’.

¿Has hablado con tus excompañeros del tema?

Me encontré ayer con Erick Elera y me dijo ‘qué ha pasado’, conversamos un poco, también está sorprendido.