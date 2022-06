Al Fondo Hay Sitio regresa en medio de una gran expectativa de todos los fans de una de las producciones más exitosas en la historia de la televisión peruana. Como es de entender, tendremos nuevas caras en este regreso; pero también rostros que repiten el plato como Erick Elera en su papel de Joel Gonzales y personajes que se harán extrañar como Fernanda de las Casas, interpretada por Nataniel Sánchez.

Desde el anuncio del regreso de Al Fondo hay Sitio se conoció que el personaje de Joel Gonzáles seguiría siendo parte del programa, bajo la actuación de Elera; sin embargo su compañera Fernanda de las Casas no seguiría en el programa.

Pese a las constantes especulaciones, la propia Nataniel Sánchez confirmó que no sería parte de la nueva temporada de AFHS , ya que ha decidido continuar su carrera en España, donde actualmente se encuentra radicando.

La historia de Joel y Nataniel concluyó con un final feliz en la Al Fondo Hay Sitio. (@gec)

¿QUÉ PASÓ CON JOEL Y FERNANDA AL FINAL DE LA TEMPORADA 8 DE AL FONDO HAY SITIO?

La temporada número 8 de Al Fondo Hay Sitio terminó con Fernanda y Joel retomando su romance y con el nacimiento de sus gemelos Nemo y Doris. Pues bien con la ausencia de Nataniel es un verdadero misterio saber que sucedió con los pequeños.

En la última escena de la serie se puede ver a Fernanda y Joel en la clínica con los dos bebés. Hasta el lugar llegan todos sus familiares para conocer a los recién nacidos.

¿QUE PASÓ CON NATANIEL SÁNCHEZ Y ERICK ELERA DESPUÉS DE AL FONDO HAY SITIO?

Tras el final de AFHS, Nataniel Sánchez reapareció en la televisión nacional en la teleserie Pensión Soto, producción que no contó con el respaldo del público pese a contar con un elenco con figuras como Tatiana Astengo y Giovanni Ciccia. Solo fue grabada una temporada.

Tras ello Nataniel decidió viajar a España con la ilusión de continuar su carrera como actriz. “Yo sacrifiqué muchas cosas por ir a España, yo no tengo familia allá, yo me he abierto camino sola en España. Cuatro años de mi vida luchándola y tener una oportunidad chiquita y tirar todo eso para volver aquí a hacer lo mismo, AFHS es el personaje que hice hace 6 años . Hay que pensarlo un poco. He sacrificado mucho”, manifestó al respecto.

Por su parte, Elera continuó con su carrera como actor en el país después del final de Al Fondo Hay Siti o. El recordado ‘niño pez’ integró el elenco de De vuelta al Barrio, así como la telenovela Dos Hermanas y la producción para YouTube Papá en Cuarentena.

ERICK ELERA SOBRE EL REGRESO DE AL FONDO HAY SITIO

Erick Elera se pronunció sobre el regreso de Al Fondo Hay Sitio muy emocionado en declaraciones para Estás en Todas. “Ha sido emotivo mágico y bonito volver a vestir de Joel y empezar con la misma tonalidad de voz, es como que uno está poseído”, manifestó.

En ocho temporadas, Joel y Fernanda se ganaron la simpatía del público. (Difusión)

Agregó que el público esperaba que en algún momento la serie regrese y por ello recomendó a todos los fanáticos que vuelvan a ver los últimos episodios de la octava temporada porque este regreso viene ‘con la pata en alto’.

Pese a que no contará con la presencia de Nataniel Sánchez, la presencia de Erick Elera, Magdyel Ugáz, Adolfo Chuiman, Mónica Sánchez y otros, esta nueva temporada de Al Fondo hay Sitio promete ser un éxito de sintonía.

