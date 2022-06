Aaron Picasso y Andrés Mesía, los dos actores que interpretaron a ‘Jaimito’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’, se reencontraron en un divertido video de TikTok. Ambos grabaron una parodia que se ha hecho viral y ya acumula más de un millón de reproducciones.

En el video Aaron Picasso simula ser un taxista que recibe a Andrés Mesía de pasajero y lo interroga consultándole si él era el famoso actor de la serie peruana ‘Al fondo hay sitio’.

“Tú me has quitado mi papel ¿no?”, le dice Aaron Picasso, a modo de broma. André Mesías no pudo ocultar las risas mientras graban el video que se ha vuelto viral en TikTok.

Todo parece indicar que el video completo del encuentro de los dos ‘Jaimitos’ será estrenado pronto en el canal de YouTube de Aaron Picasso.

Los dos ‘Jaimitos’ de ‘Al fondo hay sitio’ se encuentran en TikTok (Video: TikTok)

HABRÁ UN NUEVO JAIMITO

Recordemos que ninguno de los actores formará parte de la nueva temporada de Al fondo hay sitio que, aparentemente, se estrenará en julio próximo.

El actor Jorge Guerra será el encargado de interpretar a la versión más adulta de ‘Jaimito’ en esta nueva temporada 2022.

