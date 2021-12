El esperado retorno de Al Fondo Hay Sitio parece ser una realidad. Tras emitirse su último capítulo el 5 de diciembre de 2016, la exitosa serie de televisión formaría parte de América Televisión en este 2022 debido a que ya están grabando las promociones por la preventa.

La tan aclamada serie inició a grabar junto a Adolfo Chuimán e Yvonne Frayssinet, quienes regresarían a las pantallas como ‘Peter’ y ‘madame Francesca’, según el diario El Popular. Esto emocionaría a los seguidores, quienes luego de 8 temporadas, despidieron a Al Fondo Hay Sitio.

Sin embargo, Efraín Aguilar ya no estaría al frente de la novena temporada de la serie de América Televisión como productor, sino su gran amigo, el guionista Gigio Aranda. Pese a que ya no será la cabeza, Aguilar confirmó que ha renovado contrato con la casa televisora.

ERICK ELERA SÍ ESTARÍA EN NUEVA TEMPORADA

Erick Elera, actor que ganó popularidad tras darle vida a Joel Gonzáles en “Al fondo hay sitio”, se pronunció frente a los rumores del posible regreso de la teleserie a la pantalla chica nacional.

“Sé que hay el deseo de que vuelva, pero imagino que tendremos coincidir todos para que se dé. Ojalá, por mi parte, yo feliz de volver a interpretar a un personaje que me ha dado mucho y que la gente también extraña”, dijo ante las cámaras de “América Espectáculos”. “Pero si para la fecha yo estoy libre, feliz de reencarnar a ‘Joel, el riquichichimo’”, agregó el actor.

Caso contrario es con Nataniel Sánchez, quien confirmó que no volvería a interpretar a Fernanda de las Casas, pues se encuentra viviendo en Barcelona, España.

“Fui feliz grabando Al fondo hay sitio, y sentir que estoy en sus corazones hasta ahora es una gran satisfacción para mí. Gracias por los mensajes deseando que vuelva mi personaje. Yo no voy a volver a estar en Al fondo hay sitio, si es que regresa a la televisión peruana. No sé si el proyecto se va a dar o no. No sé qué van a hacer”, dijo la actriz.