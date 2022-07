No solo Diego Bertie decidió este año retomar con fuerza su carrera musical para recordar sus buenos tiempos en los escenarios, Samir, otro ídolo nacional de los ochenta, e intérprete de “Sigue mi ritmo” y “Nos hubiéramos hablado” también apuesta por la música y la nostalgia de una época inolvidable.

“La verdad, hace casi 20 años que vengo tocando casi semanal con mis amigos, hacemos unos tres shows al año por diferentes motivos, puede ser para colaborar con algo benéfico o para fiestas privadas, pero solo por diversión”, dice el cantante y empresario que ahora sí anuncia un evento para el público este 9 de julio en el Cocodrilo Verde en Miraflores junto a su banda.

“En los shows tocó covers y hacemos homenajes a los clásicos de los ochenta, mayormente ese es el repertorio, pero no te puedo negar que me empiezan a dar ganas de grabar algo propio. Lo estoy viendo cada vez con mejores ojos, me está provocando hacerlo, estamos por allí haciendo algo y ahora que tenemos una banda hay un motivación”, dice el exesposo de Karina Calmet y padre de sus dos hijas.

Samir y Raúl Romero se encuentran en reciente concierto.(Difusión)

HABLA DE LA MÚSICA URBANA

Samir Giha, quien es fiel a sus raíces ochenteras y clásicas, respeta la actual tendencia de la música urbana y trata de entenderla. “Le encuentro el valor, pero definitivamente no es lo mismo de antes, le veo más valor rítmico, y las letras, son de nuevas épocas, los chicos han cambiado, son más abiertos para estas cosas, tienen otras influencias”, dice el artista.

“No te puedo decir que lo urbano me encanta, no me gusta por el tema de las letras fuertes, pero entiendo la música, como ha sido toda la vida, no siempre tiene que gustarte a ti para que sea un éxito”, agrega.

Y hablando de éxitos y nostalgia, ¿Llegarán esas baladas que espera su público de Samir? Sí, definitivamente, me estoy animando a componer algo romántico, creo que algo que vaya al extremo del trap, va a resurgir el romanticismo, de todas maneras.

