Últimamente, Álamo Pérez Luna ha ganado buenos comentarios en redes sociales por su trabajo en el programa 'Beto a Saber' de Beto Ortiz. El experimentado periodista prepara una serie de informes en el espacio de noticias que a muchos les recuerda su trayectoria en TV.

Sin embargo, Álamo Pérez Luna no puede estar alejado del ojo público. Recientemente, el periodista compartió un mensaje en Twitter con todos los errores de redacción de la columna de opinión de Mijael Garrido Lecca.

“Habemos periodistas que redactamos feo, pero este pulpín…”, escribió Álamo Pérez Luna como leyenda de la imagen que compartió en su cuenta de Twitter. En la foto, aparecen las correcciones que hizo el periodista con lapicero.

Ahora, el actual panelista de Cuéntamelo Todo está envuelto en otra polémica. Álamo Pérez Luna compartió un mensaje dedicado a Xoana González en su cuenta Twitter. El periodista le dio retuit a una cuenta falsa de la argentina con un video de ella bailando en ropa interior. Al verlo, él escribió:

"Despertarse a tu lado todas las mañanas debe ser una experiencia religiosa (y deliciosa)", puso Álamo Pérez Luna. Rápidamente, esta publicación generó controversia en Twitter. Mientras que algunos se reían de su comentario, otros no solo lo condenaron, sino que también le recordaron su pasado.

Hace unos años, Álamo Pérez Luna fue acusado por Shirley Arica de hostigarla por tres meses. Un año después, el periodista fue el blanco de las críticas cuando se difundió una foto mirando atentamente la anatomía de Stephanie Valenzuela. Recientemente, fue ampayado dándole otra miradita indiscreta, esta vez, a Milett Figueroa.

XOANA RESPONDE

Ante esto, Xoana González decidió pronunciarse contra el mensaje que le dedicó Álamo Pérez Luna. La argentina manifestó que detrás de un teclado de PC, cualquiera es valiente. Por eso, escribió esto:

" A la que le gustan los mayores es a Brune. Si me ve recién levantada no me reconoce. Y antes de despertarme con usted prefiero que el capitán garfio me meta el dedo en el cu...", escribió Xoana González.

