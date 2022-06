El periodista Álamo Pérez Luna está de regreso y por partida doble. Desde hace una semana forma parte del equipo periodístico del programa de Beto Ortiz por Willax y en agosto estrenará el espacio ‘A modo mío’, por Servicable, con Lucy Bacigalupo y Gaby Montes.

Álamo, muchos pensaron que la televisión te había cerrado las puertas....

La televisión nunca te cierra las puertas, a veces uno mismo se las cierra. Cuando ocurrió la pandemia, me metí a mi casa y no salí para nada. Hice unas cosas, como un especial para Panamericana sobre la historia de la televisión, también participé en un programa de Abimael Guzmán por ATV. No es que haya estado lejos de la televisión, lo que pasa es que he estado trabajando tres años en Best Cable, que es un canal de Lima Norte, normalmente el televidente de la señal abierta no lo ve, pero yo he seguido en televisión. He tenido algunos baches (en la televisión), pero no he parado.

Cómo ves la televisión actual. ¿Ha cambiado después de la pandemia?

Sí, la veo un poco aburrida pero creo que va a ir retomando el ritmo que tenía antes. Yo espero que los programas y las productoras entiendan que estamos viviendo tiempos modernos.

¿Qué es lo que te parece aburrido?

Hay telenovelas que se hacen aquí, que ya no se hacen en ninguna parte del mundo, salvo en Turquía. Novelas muy cerradas, todo parece la Rosa de Guadalupe, en realidad la vida no es así, es distinta. Tú pones el noticiero y te das cuenta de la peligrosidad en que vivimos. Entonces, no puedes estar ajeno a eso y decir: “Ay mi vestido de novia, que la ropa, que las zapatillas que se ha comprado tal futbolista’. Está bien que le demos un espacio para el entretenimiento, estoy de acuerdo, pero tampoco, tampoco.

Hay que renovarse...

Yo creo que los contenidos tienen que modernizarse, y en eso estamos en este programa.

Cuéntame del programa ‘A modo mío’ que vas a conducir, por Servicable, con Lucy Bacigalupo y Gaby Montes.

Básicamente es un programa en el que hablaremos de temas que normalmente no se hablan en la televisión abierta. La idea es hacer un programa para adultos, en todo caso para jóvenes también, pero con la presencia de sus padres y de las personas que los cuidan porque no hablaremos de ‘cosas marcianas’.

Quieren romper esquemas...

Nosotros no tenemos la intención de romper barreras, queremos que la gente esté contenta, que al hablar de un tema sepan que lo vamos a hablar libremente. Eso es un poco la figura del programa.

Estás en el programa de Beto Ortiz en Willax, haciendo política y aquí te veremos en otra faceta.

Es otra cosa. Es un show donde habrá invitados y estos van a entrar en el diálogo de una manera absolutamente abierta.

