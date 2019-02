Álamo Pérez Luna renunció al programa de Magaly Medina porque no podía trabajar en un ambiente 'incómodo'

Álamo Pérez Luna confesó que será abuelo por primera vez y que está contento por la acogida de su programa ‘Sucedió así’, en Willax TV.

Es una bendición ser abuelo...

Es verdad, es una bendición. Mi hijo Sergio y Mili serán padres.



Cambiando de tema, ¿estás trabajando en Willax y ATV con Magaly?

Solo en Willax con el nuevo programa. A ‘Magaly TV, la firme’ renuncié la semana pasada. Ahora estoy concentrado en ‘Sucedió así’ y también conduzco un programa político en ‘Best Cable’ todos los domingos en la mañana.

¿Y por qué no seguiste con Magaly? ¿Fue por la propuesta de Willax?

No. Al canal entré antes. Después me llamaron para trabajar con Magaly. Yo trabajo en televisión hace casi 30 años y ya no estoy para hacerlo con incomodidad.



¿La incomodidad vino por el ambiente o por Magaly?

Magaly Medina tiene un carácter muy complicado, una personalidad difícil, creo que la tranquilidad no tiene precio y ahora estoy tranquilo. Me acabo de comprar un ‘depa’, voy a ser abuelo por primera vez y estoy feliz.