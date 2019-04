Hernán Vidaurre indicó que no realizará más imitación del ex presidente Alan García

Hernán Vidaurre, cómico peruano, indicó a RPP que dejará la imitación de Alan García para siempre. "Es lamentable cómo se ha ido, eso es lo que duele más", mencionó el conductor del programa 'Los Chistosos'.

Conocido por realizar imitaciones de conocidos políticos peruanos, Hernán Vidaurre mencionó que prefiere no realizar más la imitación el fallecido expresidente Alan García.

El imitador mencionó que Alan García era una persona que "no se picaba" y que escuchaba la imitación que realizaba de su persona.

"Él nunca se tomaba a mal que lo imitaras. Nosotros le dábamos duro, pero sin ir a la maldad. Nuestra misión es hacer reír. De ahí, él sacó la frase ‘Guillermo, tranquilito no me ataques mucho que te acuño’. Jugaba con nosotros y hasta imitaba a Pedro Pablo Kuczynski y a Toledo. Era muy bromista”, recuerda el artista.

Hernán Vidaurre también destacó algunas cualidades del Alan García. “Era una persona muy inteligente. He tenido la oportunidad de conocerlo y era una mente brillante, al margen de lo que pudo haber ocurrido en la investigación que no es mi tema. Yo no soy quién para juzgar, para eso está la justicia. Sí, para mí es un golpe muy duro”, indica.

“Se va un gran personaje, duele la forma en la que se ha ido. Es un ser humano, sobre todo es un ser humano”, sentenció Hernán Vidaurre.