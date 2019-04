Ivan Cruz lloró en velorio de Alan García: "Siempre lo admiré, porque me apoyaba como artista"

El bolerista Iván Cruz contó que lloró y se descompensó, tras conocer la muerte de Alan García, a quien conoció hace más de cuatro décadas y cariñosamente llamaba ‘compadre’.



“Me afectó bastante su muerte, he botado mis lágrimas y me puse mal. Hemos sido promoción, porque empezamos juntos por los años 70, él en la política y yo en la vida artística. Lo conocí cuando era flaco, hace más de 40 años, admiraba su perseverancia y pasión por todo lo que hacía. A mí me llamaban ‘El loco Iván’ y a él ‘Caballo loco’, por su forma de bailar. Nos reuníamos siempre y nos decían: ‘Ahí están los locos’”, precisó el bolerista.



¿Cómo se conocieron?

Fue en una cebichería, él se acercó a mi mesa, me saludó y ahí nació la amistad. Él todavía no era presidente, pero ya estaba dando sus pasos grandes como político.



¿Tiene alguna anécdota en particular con Alan García?

Sí. Él fue padrino de mi peña en el Callao, aquella vez cantó mis boleros. Ya éramos casi famosos y nos tratábamos de ‘compadres’.



¿Cantaron juntos?

No tuve la oportunidad de grabar nada con él, pero en una actividad como presidente, en el Ministerio de Trabajo, cantamos juntos. Aparecí, me vio y me abrazó, estaba feliz y cantamos juntos. Siempre lo admiré, porque me apoyaba como artista.



¿Le gustaría componer una canción para él?

Podría ser. Siempre recordaré su sonrisa, sinceridad y humildad.