Opiniones dividen Chollywood tras la muerte de Alan García

La inesperada muerte de Alan García acaparó ayer la programación de los canales de televisión, con una cobertura especial que mantuvo al país informado minuto a minuto desde las primeras horas de la mañana hasta pasada la medianoche.



Los noticieros matutinos dieron la información de su detención, y tras conocerse su muerte continuaron informando por varias horas, por lo que no se emitieron los acostumbrados programas de espectáculos.



Federico Salazar junto a Véronica Linares en ‘Primera Edición’ estuvieron en pantallas hasta el mediodía, Milagros Leiva con ‘ATV Noticias edición matinal’ se prolongó hasta la 1 de la tarde al aire, mientras que Pedro Tenorio y Sigrid Bazán en ‘90 matinal’ comentaron las incidencias hasta las 11 de la mañana. Luego, todos han seguido con transmisiones ininterrumpidas durante el día.



‘ESTOY APENADO’



“En la historia del Perú, esta es la primera vez que un presidente se ha quitado la vida. Estoy muy apenado por su familia. Recuerdo que la primera vez que lo entrevisté fue en los años 80 para el diario La Prensa. Siempre era muy ‘resondón’, no era muy tolerante a las preguntas que no iban en el sentido que él quería, pero al final las contestaba”, comentó el presentador de ‘América Noticias’.



En tanto, Verónica Linares expresó sus condolencias a la familia y pidió no juzgarlo.



“No hay que juzgar a una persona que se ha quitado la vida, ni decir que es valiente o cobarde, es muy duro. Me da mucha pena su familia, sus hijos”, indicó.



OPINIONES DIVIDIDAS

​

Varios artistas y figuras también se pronunciaron al respecto.



YOLA POLASTRI: Siempre se preocupó por los niños y lo acompañé en grandes y maravillosos momentos por el bien de ellos.



MÓNICA SÁNCHEZ: Murió en su ley, sin responder ante su país, la justicia, ni la ley.



MARIO HART: Siento muchísimo dolor por su partida presidente. Descansa en paz amigo.



TATIANA ASTENGO: Alan García no es un mártir. Fue un expresidente del Perú acusado de muchos actos de corrupción que se ha suicidado. Fue su decisión.