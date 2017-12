‘Alberto Yukimori’ quiere que lo manden al Mundial para que su indulto sea 'completo' [VIDEO y FOTOS]

‘Alberto Yukimori’ (Fernando Armas) desempolvó el kimono para dar su mensaje a la Nación y se pronunció sobre su comentado indulto humanitario. También dijo que le gustaría celebrar en el ‘búnker’ de la ‘Foquita’.



“Queridos compatriotas, ante los acontecimientos en el país y a pesar de que el presidente PPK tomó la compleja y arriesgada decisión de darme el indulto, pero queriendo un país en calma, como siempre lo he buscado, he decidido volver a la DINOES. Muchas gracias... ¡Feliz Día de los Inocentes!, ja, ja, ja”, dijo.



Don Alberto, regresó con la chispa...

Siempre, pero ahora en libertad.



Claro, hay que sacudir el kimono.

Sí y ponerse la bata de ‘UCI’ (Unidad de Cómplices del Ingeniero).



Ingeniero, ¿y las enfermeras que lo cuidaban?

No aparecen en las fotos porque están con sus kimonos.



Y ahora que está libre, ¿qué piensa de que el Perú irá al Mundial?

Que el 2017 es el año de todos los peruanos. Campeona Alianza Lima, subió el Sport Boys, ahora solo falta que salga PPK y Keiko sea presidenta, ja, ja, ja...



¿Le gustaría reunirse con Paolo y la ‘Foquita’ en el búnker?

Esos muchachos nacieron en mi gobierno y es lo justo una celebración en ese predio, al estilo ‘Saravá’. A Gareca le puedo dar los tips para ganar a los franceses con la estrategia ‘Chavín de Huantar’, puro túnel.



¿Irá a Rusia para alentar a la selección?

Creo que PPK debería enviarme para que el indulto sea completo.

