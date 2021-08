El cantautor Alberto Plaza, luego de superar el coronavirus, llegará a nuestro país la próxima semana para ofrecer, este 19 de agosto, un concierto en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco, donde le cantará al amor y a la mujer.

Alberto, qué bueno que regresa a Perú y ya está mejor...

Sí, estoy totalmente recuperado y listo para reencontrarnos y disfrutar de su comida por eso me froto las manos, aunque lamentablemente ahora no puedo comer de todo porque hago una dieta keto y eso me obliga a no ingerir carbohidratos, pero puedo comer pescado, carnes, bueno el ají de gallina no lo podré saborear, pero hay mucha variedad en la gastronomia peruana...

¿Esta dieta es a raíz de la enfermedad que tuvo?

No, la hago hace tres años y creo también que una de las razones por las que pasé exitosamente esta enfermedad es porque no consumo azúcar, tomo mis vitaminas y llevo una vida saludable. Hago también un desayuno intermitente.

Qué bien saber que está sano y que comparte su tiempo, pues he visto sus redes sociales, con la familia, los hijos, la esposa, veo la carita de su niña y es una muñeca.

Gracias. La verdad que es una maravilla tiene cuatro año y dos meses y León que va a cumplir un año el próximo 22 de setiembre son dos bendiciones, pero antes tengo a mis dos hijos mayores que viven en Chile que tienen 20 y 14 años. Quisiera siempre encontrar más tiempo para comunicarme a través de Instagram, pero la verdad, que entre cambiar pañales, buscar tiempo para componer, no lo hay, sin embargo tengo los shows ‘Plaza en casa’ que hago a través de Facebook Live, todos los lunes, donde comparto con el público e interactúo mucho con ellos. La otra vez me comuniqué con una familia entera que vive en Arequipa y todos cantaban maravilloso.

¿En el ‘encierro’ por la pandemia compuso algún tema?

Solo he lanzado un tema que no me es mío, se llama ‘Como la luna vas’, es una composición bellísima.

Vivimos momentos de música urbana, ¿cómo lo toma?

Bueno, son códigos diferentes, yo respeto y estoy abierto a todo tipo de expresión musical, siempre y cuando no vaya en contra de la supervivencia de los valores sublimes del ser humano. Cuando cierta música se sexualiza y se presenta a la mujer como un objeto de placer pasajero donde se le degrada y no se le eleva, no soy partidario. Para mí la mujer es un ser inmenso, sublime, que merece toda admiración, respeto y amor. En la medida que las expresiones musicales eleven el espíritu humano, yo estoy de acuerdo. Lo bueno es que algunos artistas urbanos ya se han dado cuenta de esto y hacen el contrapeso desde el código urbano, y eso está bueno.